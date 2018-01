L'albergatore rifiuta l'influencer, poi le manda il conto: «Ecco quanto mi devi per la pubblicità»

Una storia che è apparsa «in 114 articoli in 20 Paesi diversi, raggiungendo potenzialmente 450 milioni di persone». Ecco perché Paul Stenson, il proprietario del White Moose Café e del Charleville Lodge Hotel di Dublinom, ha presentato alla vlogger 22enne inglese Elle Darby un conto di 5.289.000 euro per la «pubblicità» che la storia in questione ha portato alla youtuber. Darby aveva infatti inviato una mail all'albergatore chiedendogli di ospitarla gratis insieme al suo ragazzo per un weekend in cambio di menzioni sui social network. Una richiesta alla quale Stenson ha risposto con un deciso rifiuto per poi pubblicare lo scambio di mail su internet, pur senza citare la ragazza in questione.Quest'ultima però, dopo il clamore suscitato dalla storia, ha realizzato un video in cui ammetteva che l'influencer in questione era lei, cercando di chiarire l'accaduto. Se in molti hanno preso le parti dell'albergatore, molti altri utenti sui social network si sono scagliati contro l'hotel, che è stato sommerso di recensioni negative. Cosa che ha spinto la direzione dell'albergo a vietare espressamente il soggiorno a tutti blogger.Il nuovo atto della vicenda, e chissà se sarà l'ultimo, è appunto la provocatoria richiesta di denaro da parte dell'albergatore, che nella fattura inviata alla ragazza, scrive espressamente che «le menzioni nei video non sono da intendersi come pagamento».