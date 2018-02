Masticare detersivo, l'ultima follia social: sul web assurda "sfida coraggio"

di Michela Allegri

Si chiamano sfide coraggio, challenge. Sono competizioni sui social, battaglie fino all'ultimo hashtag, condotte a colpi di like. Spesso pericolosissime. L'ultima arriva dall'America e si sta diffondendo in tutta Europa: ragazzi che rischiano di avvelenarsi masticando le pastiglie che contengono il detersivo per la lavatrice. Il tutto, in diretta di fronte alla telecamera dello smatphone. Si tratta della Tide Pots Challenge che, dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, ha provocato una quarantina di intossicazioni. È...