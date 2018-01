Alessia Marcuzzi in vacanza alle Maldive con la famiglia allargata: spunta l'ex Simone Inzaghi

Autoscatto al bacio😘❤️ #alepaolo #2018 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: Gen 6, 2018 at 4:43 PST

si gode le vacanze alle Maldive insieme ai figli e al marito Paolo Calabresi Marconi e agli utenti dei social non è sfuggita la presenza dell'ex Simone Inzaghi. La conduttrice, infatti, ha avuto il primo figlio Tommaso dall'allenatore della Lazio e figlia Mia da Francesco Facchinetti.Inzaghi è in compagnia della nuova fidanzata. "Spiaggiati" sui meravigliosi atolli dell'Oceano Indiano, sono il classico esempio di una famiglia allargata. Un meraviglioso quadretto familiare, ritratto con orgoglio da Alessia Marcuzzi su Instagram.Chiacchierate, partite sulla spiaggia e momenti di relax: Alessia è serena e non ha mai nascosto di essere riuscita a mantenere buoni rapporti con tutti i suoi ex e i suoi grandi amori.