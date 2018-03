Venezia, a piazza San Marco nuotano i pesci, usciti dai tombini con l'acqua alta

di Tullio Cardona

Prima quattro cefali, poi sempre di più fino a raggiungere - come giura chi li ha visti - "quasi un centinaio di pesci che nuotavano in piazza San Marco". Tutto è avvenuto dopo le 22 dell'altra sera, quando il salotto di Venezia era coperto dall'acqua alta. I cefali e gli altri pesci sono usciti dai tombini, ripresi con lo smartphone da Marco Santin, grafico e fotografo, che stava immortalando la piazza con la neve e che poi ha postato il filmato su Facebook.



«Nel video appaiono solo 4 o 5 pesci - spiega Santin - ma col tempo sono aumentati fino a raggiungere il centinaio. Ho chiamato agenti della Polizia municipale per far vedere il fenomeno e loro erano stupiti ma dicevano che non è raro. Mi hanno assicurato che i pesci sarebbero tornati dallo stesso pertugio dal quale erano venuti». Visto il grande freddo di questi giorni, i pesci si sarebbero rintanati nelle fognature decisamente meno gelide, risalendo poi con l'acqua alta.





