Equitazione, week-end di successo per l'evento "Cavalli a Roma"

Spettacoli, mostre, esibizioni, incontri a tema e scopi sociali. L’intero movimento dell’equitazione in occasione di “Cavalli a Roma, puro divertimento” si è riunito ai padiglioni della Fiera di Roma. Circa 25mila le presenze di pubblico toccate in soli tre giorni, nonostante l’evento fosse stato allestito in appena un mese, sotto la guida di Ierene Castelli, amministratore delegato di Maiora.



L’evento che, tra gli altri, ha avuto il patrocinio del Coni, ha visto la partecipazione di appassioni del settore: non solo adulti, ma anche bambini con le rispettive famiglie. Proprio ai più piccoli sono state dedicate due zone con i pony, differenziate in base all’età e alle varie esigenze. Senza dimenticare le aree dedicate alla monta western, agli show iberici e al salto a ostacoli. Insomma, un appuntamento per tutti gli amanti dei cavalli, con lo scopo di avvicinare sempre più gente all’equitazione: non più uno sport d’elité, riservato a pochi eletti, ma un’attività aperta a tutti e con grandi benefici per favorire la socializzazione dei bambini.



Inoltre, la manifestazione è stata l’occasione per incontrare tanti personaggi del mondo dello spettacolo, che a sorpresa hanno rivelato la loro passione gli animali. Dall’attore Roberto Ciufoli a Paolo Negro, ex calciatore della Lazio intervenuto come testimonial del progetto di solidarietà “Equitazione, Sport e salute” che raccoglie fondi per la ricerca al Policlinico Gemelli sul morbo di Crohn, fino a Maurizio Mattioli, noto attore e comico romano, che ha girato a cavallo tra i padiglioni delle Fiera.

