Roma, allarme a Fregene: altri due delfini trovati morti sulla spiaggia

Moria di delfini sulle coste del litorale roma. Dopo che dieci giorni fa un esemplare è stato trovato esanime sulla costa di Focene, altri due delfini, nell'arco delle ultime 48 ore, sono stati trovati spiaggiati e senza vita sugli arenili di Fregene e Passoscuro. Nel primo caso si tratta di un esemplare adulto lungo circa un metro e 90 centimetri, in avanzato stato di decomposizione che è stato trovato nelle vicinanze dello stabilimento balneare Albos.



L'animale è stato poi prelevato dalla ditta incaricata dal Comune di Fiumicino, mentre a Passoscuro,è stato invece trovato un cucciolo lungo circa un metro e 20 centimetri: questa mattina è stato rimosso dai tecnici dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per gli esami autoptici con l'obiettivo di cercare di risalire alle cause del decesso.

