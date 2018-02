di Simone Canettieri

Occhio al gelo del leader M5S, attento alla bufera sul Pd, pensa alla valanga sul centrodestra. A forza di scivolare sulle alleanze i partiti sono stati bloccati dalla neve. Niente campagna elettorale nel Lazio, per le regionali, così come ha deciso oggi Nicola Zingaretti, presidente uscente che si è messo fuori dalla mischia. Ecco l'effetto Burian sulle urne. E attenzione a giovedì: sulla Capitale è prevista ancora neve. Sarà il penultimo giorno di campagna elettorale, quello in cui Luigi Di Maio dovrà presentare la squadra di governo e il centrodestra provare l'ostensione del corpo unito (Salvini-Berlusconi-Meloni più quarta gamba) al Brancaccio. Attenti agli scivoloni.

Luned├Č 26 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA