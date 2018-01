Quando allo sfascio non c’è proprio scampo

di Mario Ajello

Magari mettiamo

a posto via della Moschea

@MarcoBillima



Confessione politicamente scorretta. Ci sono così tante buche lungo le strade di Roma che a volta si cede all’errore vergognoso - ma motivato dal bisogno di salvare la schiena e gli ammortizzatori e dalla paura di sprofondare in una voragine senza fondo - di imboccare la posta ciclabile (quando c’è) con la moto. E di percorrere quella tra i legittimi vaffa dei ciclisti e dei pedoni, invece di sobbalzare e rischiare l’osso del collo sull’asfalto normale (si fa per dire) per automobilisti e motociclisti. Sì, questa è una terribile confessione, quasi indicibile, relativa a un comportamento incivile. Però, su via della Moschea, neppure la pista ciclabile si può invadere per fuggire dal selciato bombardato, indecoroso, sconcio della strada normale ridotta a orrenda mulattiera che anche i muli snobberebbero e da cui pure i maiali, ormai animali domestici della Capitale, si tengono lontani nonostante ai bordi di questa via mezza chiusa e mezza aperta la spazzatura abbandonata non manchi. Ebbene, anche la pista ciclabile su via della Moschea è impraticabile: sterpi, pezzi di vetro, buche e pozzanghere, immondizia, pezzi di cerchioni di auto buttati lì e un’atmosfera di desolazione sporca che Roma e i romani non meritano. Neanche quelli che, passando maleducatamente dove non si può passare, credono di sottrarsi allo sfascio e invece non c’è proprio scampo.



mario.ajello@ilmessaggero.it

Domenica 21 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA