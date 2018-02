L’amore, un garage e la «follia per il teatro»

di Marco Pasqua

Nasce un nuovo teatro a Roma, ecco “Altrove teatro studio”

Quella di Ottavia Bianchi e Giorgio Latini non è solo la storia di un amore tra due attori, che si incontrano 7 anni fa ad un corso di doppiaggio. È la storia dell’amore per il teatro, che ha permesso di trasformare un garage umido e sgangherato in un nuovo spazio culturale da 500 metri quadrati. Trentacinque anni, di Prati lei, Montesacro lui, hanno presto capito di avere lo stesso sogno nel cassetto. Così, quando si sposano, nel 2015, decidono di usare la loro lista di nozze – tra una sana incoscienza e una caparbia determinazione - per far diventare realtà quel sogno. I due trovano il loro “nido” in Prati (in via Giorgio Scalia), lo chiamano “L’altrove teatro studio” e il 19 febbraio, dopo un anno di lavori (che li ha visti impegnati in prima persona a stuccare le pareti), lo presenteranno la città.



«Questo luogo è diventato il nostro Altrove, un luogo pieno di spiriti amici, un ponte dallo studio al professionismo, una zona franca dove le giovani compagnie possano imparare che di arte si può vivere», spiegano. Mentre si lavora per il cartellone della stagione 2018/2019, ecco i primi spettacoli: si parte con “Una culla sbagliata”, storia di tre donne in cerca della risposta a una sola domanda: perché è la perdita la misura dell’amore?. Intanto hanno aperto la loro scuola, l’“Accademia di arte scenica”, dove accolgono talenti che vogliono affinare la loro arte. Davanti a loro una strada in salita, ma la certezza di aver costruito qualcosa che contribuirà a rendere più viva questa città.



Lunedì 12 Febbraio 2018



