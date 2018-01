Roma e quelle fughe con la Città Eterna nel cuore

#Londra non ha rivali per la ricerca di #lavoro: battute #NewYork e #Parigi #Roma al decimo postoAndrea è napoletano e ha 24 anni. Alfredo di anni ne ha 36 e viene da Latina. Bogdan ha 25 anni ed è nato nella lontana Transilvania. Cosa li unisce? La voglia di lavorare e l’amore per Roma. Anche se le due cose sono riusciti a farle coincidere soltanto lontano dalla Capitale. Andrea da piccolo viveva dalle parti del Pantheon, si è diplomato al liceo Righi, si è iscritto all’Università ma subito dopo ha lasciato Roma per andare a Londra a imparare meglio l’inglese. E non è tornato più. Ha lavorato in diversi locali fino a quando, lo scorso dicembre, ha deciso di fare da sé: ha aperto un piccolo ristorante vicino al mitico Harrods e l’ha chiamato Osteria Romana.Con Alfredo si erano conosciuti in un altro locale e quando Andrea ha deciso di ricostruire uno spicchio di Trastevere a due passi da Hyde Park lo ha chiamato. Bogdan invece lavorava come cameriere a Teramo e voleva vivere nella Città Eterna ma non trovando un buon lavoro si è trasferito Oltremanica. E quando ha letto che all’Osteria romana a Londra cercavano un cameriere ha pensato ad un segno del destino e si è subito presentato. «Roma è fantastica, ce l’ho nel cuore - dice Andrea guardando una foto in bianco e nero di piazza del Popolo con un’edicola con la scritta Messaggero - Ma se vuoi costruire un futuro, e non aspetti che il lavoro ti piova dal cielo, devi venire a Londra. Come dice il fotografo Rino Barillari la guerra è guerra. E noi la combattiamo a suon di Amatriciana e Cacio e Pepe».