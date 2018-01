Casapound a Roma, la cardiologia è l'arma più forte

di Pietro Piovani

Ma l’ultima frontiera della politicasarà il 3x2...?La nuova frontiera del marketing elettorale passa per via Lari, quartiere Magliana, XI municipio, in una sezione di Casapound: “Visita cardiologica gratuita per i cittadini sopra i 50 anni” annuncia il volantino diffuso sul web. La prenotazione si fa tramite email o WhatsApp, il dottore riceve due giovedì al mese presso la sede dell’estrema destra al Portuense. E chi potrebbe non essere interessato a dare una controllatina al cuore? Un tempo, quando l’Italia era un Paese povero, i partiti corteggiavano gli elettori distribuendo pacchi di pasta, oppure regalando scarpe singole che diventavano un paio solo dopo il risultato delle urne. Oggi, nell’Italia del benessere e dell’invecchiamento demografico il vero lusso non è più il cibo né l’abbigliamento, ma la salute, e la cardiologia è l’arma più forte.L’iniziativa di Casapound potrebbe inaugurare un nuovo terreno della competizione politica, con le liste che si contendono i voti offrendo alla cittadinanza esami del sangue e gastroscopie. E il Pd, in polemica con il populismo no vax, potrebbe lanciare la campagna “esavalente per tutti”, portate i vostri bambini in sezione e avrete la puntura gratis, sarebbe anche un modo per smontare la recente polemica di Di Battista contro le presunte lunghe attese per le vaccinazioni nelle asl.Questa potrebbe un giorno diventare la campagna elettorale, ma per adesso la propaganda per via sanitaria resta un’esclusiva di Casapound. In compenso, alle visite cardiologiche gratis della Magliana negli scorsi mesi il Pd dell’XI municipio ha saputo contrapporre un convegno sulle startup.