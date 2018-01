«Ma Bastogi è una periferia immaginaria?»

di Maria Lombardi

Come un gatto in tangenziale, quando il cuore batte in periferia

«Papi, ho conosciuto un ragazzo. Alessio». «Dov’è la casa di Alessio?». «A Bastogi». «Dove, scusa?». Agnese è una ragazzina di Roma centro, innamorata. Per lei Bastogi è casa di Alessio, si arriva in autobus mano nella mano, guardandosi negli occhi e non si vede altro. Lì c’è la felicità, anche se odora di curcuma. Il papi (Antonio Albanese nel film del momento “Come un gatto in tangenziale”) è un intellettuale che studia le periferie e cerca di convincere il parlamento Ue che «è nelle periferie metropolitane che si gioca il futuro dell’Europa». Ma Bastogi è fuori da tutto, anche dalla mappa delle periferie e papi non sa dov’è. «Lassate ogni speranza o voi k’entrate», la prima minaccia nel film di Riccardo Milani arriva dai muri, «a confronto Scampia è un centro benessere». C’è chi esce dal cinema (a Roma) convinto che Bastogi non esista, «questa periferia immaginaria..». Ma quale immaginaria. «Non è un nome inventato per non offendere chi vive nelle periferie?». Magari, tutto autentico, quello squallore. L’ex residence Alitalia, tra Primavalle e Torrevecchia, era stato comprato dal Comune per le famiglie in attesa di case popolari. È andata a finire così: chi doveva restarci 6 mesi vive lì da più di 20 anni, in palazzetti che chissà come stanno ancora in piedi, tra rifiuti e bande che si fanno la guerra. Ogni tanto si parla di recupero. Ma ormai è chiaro che a Roma il degrado non dura come un gatto in tangenziale. Quasi sempre è per sempre.



Venerdì 12 Gennaio 2018



