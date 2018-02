L’autista sbaglia strada, il bus diventa social

di Mauro Evangelisti

«Sono sul bus a .... ma l’autista si è sbagliato e per abitudine ha girato su .... Ora stiamo andando a zonzo per il quartiere per ritrovare la strada giusta». Succede anche questo a Roma, su un bus Atac (ometteremo di precisare linea e quartiere per non infierire): per abitudine, il conducente svolta invece di proseguire e così esce dal percorso regolare della linea. In un attimo ecco che l’autobus si trasforma in una scena di un film, perché a Roma quasi sempre succede così: si comincia con il caos, si finisce in commedia.



«Qui c’è l’ammutinamento», racconta in diretta su WhatsApp uno dei passeggeri a bordo. Sono le 19, c’è chi sta tornando a casa dal lavoro e non vede l’ora di arrivare; chi invece al lavoro sta andando e ora rischia di fare tardi; chi ha un appuntamento con la fidanzata e vede nuvole nere all’orizzonte. L’imperativo «non parlate al conducente» va a farsi benedire: «Guardi che deve prendere di là», «no, ma così rischia di restare intrappolato tra le auto in doppia fila», «ma dico io, possibile che si possa sbagliare strada in questo modo».



Interviene il passeggero saputello ma pacificatore: conosce bene la zona, guida lui l’autista in modo da tornare sulla retta via. «Alla fine è tornata la calma e ci siamo fatti tutti una risata. Ci siamo detti: per fortuna ci siamo persi a Roma, che è una bella città, e non a Milano tra la nebbia, immaginate che tristezza. E per una volta che un bus dell’Atac non resta in panne, che cosa vuole che sia una piccola deviazione».

