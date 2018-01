Caro pedaggi A24, sit-in al casello: venti sindaci in rivolta

di Fulvio Ventura

Rincari del pedaggio in A 24, Comuni in rivolta. Sindaci e comunità montane si sono unite contro il caro pedaggi: venti amministratori si sono incontrati per protestare contro gli aumenti dell’autostrada Roma-Pescara e Roma-L’Aquila. Al primo incontro dei rappresentanti dei comuni della Valle dell'Aniene ed Empolitana, martedì sera a Gerano, sono state delineate le prime azioni per bloccare gli aumenti del 12,89% (in 14 anni i pedaggi dell’A 24 sono raddoppiati). Lunedì mattina è previsto un sit-in davanti al casello di Vicovaro - Mandela. I più penalizzati sono i pendolari e i residenti costretti a pagare costi esorbitanti per l'autostrada, l'unica con traffico scorrevole, per andare a lavorare.

Giovedì 4 Gennaio 2018



