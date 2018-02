Una forte grandinata, durata mezzora, ha colpito poco fa la zona dei Castelli Romani. A Pavona di Albano e su tutto il versante della via Nettunense dalle 11 in poi si sono verificati disagi al traffico e danni alle auto. A Genzano poi, attorno alle 8, un bus del Cotral è andato in panne per un guasto al motore e si è fermato sulla Tangenziale creando quando è arrivato il temporale ancora maggiore intralcio al traffico.E' ancora chiuso al traffico il tratto di via Luigi Longo a casua del bus guasto, fermo in mezzo alIa carreggiata, che ha impedito ad altri bus e alle auto di transitare. Decine di pendolari sono scesi dalla linea dell'autobus Roma-Velletri e hanno preso altre corse per raggiungere Velletri. Sul posto i vigili urbani a governare il traffico in tilt in tutta la zona, visto che quello un importante nodo viario. L'ultimo tratto della Tangezianle, nel comune di Genzano, è stato chiuso con i vigili urbani sul posto ormai da cinque ore che attendono i mezzi di soccoso del Cotral in forte ritardo. L'allerta maltempo per il territorio, diramato dalla sala operativa della regione Lazio, prosegue anche per le prossime 24 ore.