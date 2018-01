Roma, assalta minimarket sulla Salaria e picchia il gestore bengalese: arrestato 31enne italiano

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato un italiano 31enne, del posto e già noto alle forze dell'ordine, per il reato di rapina. L'uomo, a volto scoperto, dopo essersi introdotto all'interno di un minimarket di via Salaria, aveva prima minacciato e poi ripetutamente colpito al volto con schiaffi e pugni il titolare, originario del Bangladesh, tentando invano di asportargli la cassa con tutto il suo contenuto. La strenua resistenza del titolare spingeva il malvivente a desistere dall'intento criminale, dandosi alla fuga per le vie limitrofe in località Scalo. Le immediate indagini e, soprattutto, la descrizione del malvivente ad opera della vittima, hanno consentito ai Carabinieri di rintracciare e bloccare l'uomo, fermato poco dopo il colpo a pochi metri dal minimarket.

L'arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell'A.G. di Tivoli.

La vittima è stata visitata dai sanitari dell'ospedale di Monterotondo «SS. Gonfalone» per alcuni traumi facciali riportati durante la colluttazione con il rapinatore.

Sabato 27 Gennaio 2018



