Ladispoli, con tre euro vince un milione a Natale: caccia al super fortunato

di Emanuele Rossi

La dea bendata bacia Ladispoli e soprattutto il giocatore misterioso che ha vinto un milione di euro con una schedina al Superenalotto. Natale da sogno per il fortunato o la fortunata che ha partecipato all'estrazione speciale denominata 20 Nababbi a Natale, con la quale sono stati messi in palio 20 premi da un milione ciascuno in tutta Italia. Uno dei biglietti vincenti è stato giocato nel bar Benny Hill di via Taranto a Ladispoli. «Sì conferma il titolare dell'attività, Raffaele Gessato l'estrazione...