Frascati, entrano nel bar e rubano il borsello alla proprietaria: arrestate tre rom

Qualche sorrisetto e riescono a rubare il borsello alla proprietaria del bar: arrestatre tre ladre. I carabinieri della Stazione di Frascati hanno arrestato tre ragazze rom, di anni 24, 17 e 15, già note alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto con destrezza in concorso. Le ragazze, dopo essere entrate in un bar in via Tuscolana Vecchia di Frascati, si sono avvicinate alla proprietaria 61enne e mentre due l'hanno distratta, chiedendo i prezzi di alcuni prodotti, la terza le ha asportato il borsello con all'interno documenti personali e carte di credito, custodito nel ripostiglio del locale, poi sono scappate velocemente con un'Alfa 147.



La scena è stata notata da una pattuglia di Carabinieri, in transito in quel momento che è subito intervenuta riuscendo a bloccare le tre donne in via di Vermicino: recuperata tutta la refurtiva. La maggiorenne è stata trattenuta in camera di sicurezza, mentre le due minori sono state accompagnate nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, dove rimarranno a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Lunedì 15 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:28



