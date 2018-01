Frascati, rubano attrezzi da giardino, una donna li aiuta e scappa: due arresti

Rubano gli attrezzi da giardinaggio da un furgone: due arresti. I carabinieri della Stazione di Frascati hanno arrestato due romani di 45 e 49 anni, già conosciuti alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato in concorso. I due uomini, insieme a una complice in corso di identificazione, hanno forzato il portellone posteriore di un furgone parcheggiato in via XXII Rubbie, rubando numerosi attrezzi da giardinaggio - del valore complessivo di 700 euro - e poi sono scappati con un'utilitaria. Una segnalazione giunta al 112 ha dato l'allarme e i carabinieri si sono subito messi sulle tracce dei fuggitivi e, grazie anche allo sviluppo delle informazioni acquisite sul posto e allo studio delle immagini riprese da sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti ad identificare e bloccare, in via Tenuta del Casalotto di Morena, due degli autori del furto. I ladri sono stati trattenuti in caserma, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Luned├Č 29 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07



