Fiumicino e Fregene, ripulito il lungomare: la sabbia aspirata con un mega-tubo

di Umberto Serenelli

Con una nuova tecnica è iniziata la rimozione degli enormi quantitativi di sabbia sui lungomare di Fiumicino e Fregene. Grazie al moderno camion escavatore con risucchio, della ditta Elephantscavi, ieri mattina è stato bonificato un tratto del lungomare di Levante a Fregene, dove rimossi 10 metri cubi di rena, e iniziata la pulizia di circa un chilometro di lungomare della Salute a Fiumicino. Facendo leva sulla “tecnologia di aspirazione” è stato tirato a lucido un tratto di litoranea antistante la spiaggia libera comunale dopo lo stabilimento balneare Marina del Rey. L’intervento di rimozione della sabbia, che ha scavalcato il muro di contenimento dell’arenile, ha riguardato i marciapiedi, la pista ciclabile e l’aiuola che separa la strada dal segmento su cui corrono le due ruote. Il mega tubo aspiratore ha prelevato sabbia anche all’interno degli ostruiti tombini, presenti sul lungomare, adibiti alla raccolta delle acque meteoriche e sulla carreggiata.LIVELLATI ANCHE I CUMULI DI SABBIA IN SPIAGGIAGli operai della ditta hanno poi iniziato lo sbancamento e il livellamento della sabbia sulla spiaggia che il vento di mare ha spinto contro i muri di contenimento. «Abbiamo sperimentato questo nuovo modo di bonificare i marciapiedi e la pista ciclabile ricoperta da tonnellate di sabbia – dice Roberto Cini, assessore all’Ambiente – e verificato la celerità di questo tipo di intervento. Il sistema innovativo funziona e soprattutto non provata danni al fondo messo prima a dura prova degli escavatori. Entro la fine della prossima settima il lungomare della Salute sarà completamente pulito e restituito alla passeggiata dei tanti romani che frequentano i ristoranti di Fiumicino. Questo esperimento ha inoltre dimostrato la sua efficacia anche nei confronti dei detriti presenti sulle scogliere a protezione della costa nella zona del vecchio faro». A tal proposito gli uffici dell’Area ambiente stanno mettendo a punto la richiesta di contributo per rimuovere gli enormi quantitativi di detriti trasportati sul litorale dal Tevere che danno una pessima immagine alla Città di Fiumicino a chiara vocazione turistico-balneare. Per tirare a lucido i lungomare di Fiumicino e Fregene, l’amministrazione comunale ha stanziato 19 mila euro.