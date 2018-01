Castel Madama, falso avvocato in caserma con i clienti: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Castel Madama hanno denunciato in stato di libertà, in flagranza di reato, un cinquantenne di Guidonia Montecelio, consulente assicurativo che, presentandosi come avvocato, ha accompagnato in caserma due “assistiti”, con l’intento di formalizzare una dichiarazione relativa ad un incidente stradale ove entrambi erano parti in causa.



Nella circostanza, a seguito di specifica richiesta dei militari di fornire un documento che certificasse l’iscrizione all’albo degli avvocati, l’uomo ha dichiarato di non esserne in possesso, quindi è stato scoperto che esercitava illecitamente la professione legale. Il finto avvocato è stato così denunciato alla Procura di Tivoli e dovrà rispondere di tentata truffa, abusivo esercizio di una professione e usurpazione di titoli.

