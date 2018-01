Castel Gandolfo, frana sul lago: ma si continua a fare footing tra i massi

Caduta massi sul sentiero di via dell’Acqua Acetosa lungo le coste del lago Albano, a Castel Gandolfo, dalla parte della via Olimpica che sbocca sulla via Dei Laghi. Ma nonostante il pericolo turisti e residenti continuano a passeggiare e fare footing nell’area interdetta. Fortunatamente le pietre sono cadute nella notte tra giovedì e venerdì altrimenti, se fosse accaduto al mattino presto o in pieno giorno, qualcuno avrebbe potuto rimanere ferito o peggio.La zona è molto frequentata e la frana è stata importante: oltre ad un enorme masso sono venuti giù anche diversi alberi e tante altre pietre di varie grandezze. È ancora in emergenza, il costone sul lungolago già da diversi anni è interessato dal fenomeno delle frane e da un evidente stato di dissesto idrogeologico. Lo smottamento in via Acqua Acetosa, sentiero che circonda tutto il circuito intorno al lago, è avvenuto a causa del maltempo e intense piogge dei giorni scorsi.