Roma, mossa del Comune anti-traffico: in Centro la Ztl si allunga

Il piano per risanare l'Atac e rilanciare i malandati trasporti pubblici romani è ancora appeso al verdetto dei giudici fallimentari, ma il M5S è già pronto a portare in Assemblea capitolina il piano per allungare gli orari delle Zone a traffico limitato. Sia in Centro storico che a Trastevere. Il provvedimento, spiega il presidente grillino della Commissione Mobilità, Enrico Stefàno, dovrebbe approdare sugli scranni dell'Aula Giulio Cesare «entro un mese». Dopodiché si...