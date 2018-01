Roma, il prof arrestato per violenza al liceo Massimo: «Tutto vero, ero innamorato»

di Michela Allegri

Di fronte al gip crolla e ammette le contestazioni: «È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. È stato un rapporto consenziente». Così il professore Massimo De Angelis, arrestato a Roma per violenza sessuale ai danni di una sua alunna di 15 anni, si è difeso davanti al giudice nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Oggi il magistrato deciderà se deve restare in carcere o se...