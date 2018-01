Prof arrestato per violenza a Roma, le lacrime in carcere: «Ho provato a uccidermi due volte»

di Michela Allegri

ROMA La prima notte in carcere, la disperazione che prende il sopravvento, la vergogna e la paura che pesano come un macigno sul petto. «Temo per la mia vita, qui dentro me la faranno pagare», continua a dire Massimo De Angelis, il professore dell'istituto Massimo di Roma arrestato due giorni fa per atti sessuali con una studentessa quindicenne. «Non posso andare avanti così - si sfoga da Regina Coeli - Ho provato a uccidermi due volte prima di entrare qui. Lei mi aveva telefonato, mi aveva detto che i genitori...