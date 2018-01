Roma, prof arrestato per violenza sessuale: domani sarà interrogato

È fissato per domani l'interrogatorio di garanzia per Massimo De Angelis, il docente di 53 anni dell'istituto Massimo di Roma arrestato ieri e accusato di aver abusato di una studentessa di 15 anni. L'atto istruttorio si svolgerà nel carcere di Regina Coeli. Secondo l'accusa, il professore avrebbe abusato per circa due mesi una sua studentessa. Le indagini sono partite dopo una denuncia presentata dai genitori della ragazza insospettiti da una serie di messaggi trovati sul telefono della minore.

