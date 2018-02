Roma, vandali a Villa Sciarra: cassonetti rovesciati e area giochi distrutta

Vandali in azione nel cuore di Villa Sciarra, tra Trastevere e Monteverde Vecchi. La targa che indica la via è stata spezzata, recipienti per l'immondizia rovesciati, così come alcuni arredi. I vandali se la sono presi anche con l'area giochi. La villa già in passato era caduta nel degrado ed era diventato accampamento per senza tetto e malviventi. Nell'elenco dell'ultimo appalto del Campidoglio per la gestione di 40 ville storiche (prevede l'apertura e la chiusura dei cancelli) c'era anche villa Sciarra. Ha espresso sdegno per il gesto di vandalismo il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita Culturale Luca Bergamo che ha precisato: «Villa Sciarra fa parte del lotto di parchi e ville storiche dei Municipi I, II, III e XV per cui l'Associazione Carabinieri in congedo Martiri di Nassiriya ha dato la disponibilità a svolgere un servizio di volontariato per la chiusura e l'apertura dei cancelli. La firma per la convenzione con Roma Capitale è prevista per domani, lunedì 5 febbraio » .



«I vandali hanno seriamente danneggiato le attrezzature e gli arredi: vasi di pregio spezzati, giochi dell'area ludica divelti e danneggiati, panchine scardinate» ha denunciato la presidente del primo Municipio Sabrina Alfonsi (Pd). Il minisindaco ha ricordato che dal 1 aprile dello scorso anno Villa Sciarra «rimane aperta di notte, come tutte le altre ville storiche: una situazione nota e più volte segnalata al Campidoglio che dovrebbe fare i bandi che servono veramente a questa città invece di perdere ancora altro tempo». Alfonsi si riferisce al bando per l'affido della programmazione dell'Arena San Cosimato, progetto ideato e organizzato negli anni dai Ragazzi del Cinema America.

Domenica 4 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:24



