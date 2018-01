Roma, una petizione per salvare Villa Pamphili: su Change.org già più di 1.800 firme

« Roma è la città più verde d'Europa, ma non ha più risorse (economiche e umane) e attenzioni (politiche e culturali) verso il suo patrimonio naturalistico. I principali parchi urbani versano in una situazione di abbandono che solo in pochi casi è scongiurata dall'azione di gruppi di volontari, cittadini che mettono tempo e denaro a disposizione di aree che rappresentano spesso la storia ineguagliabile della capitale d'Italia » . Inzia così il testo della petizione per salvare Villa Pamphili. L'iniziativa nata da alcuni cittadini che sulla piattaforma Change.org ha già raccolto più di 1.894 firme.



« Villa Pamphili - si legge - con la sua superficie di 184 ettari, è il parco più grande di Roma e uno dei più belli del mondo, in virtù della sua posizione privilegiata e dei grandi artisti che nei secoli lo hanno progettato e arricchito di opere d'arte. Più di un anno fa sono stati apposti i sigilli al Casale dei Cedrati che era appena stato ristrutturato e aperto al pubblico. Recentemente un nuovo intervento di Vigili Urbani e Carabinieri Forestali, coadiuvati dagli uomini del Servizio Giardini e dell'AMA, ha recintato diversi manufatti e sgomberato alcuni accampamenti abusivi che da tempo erano sorti nel parco » .



Dopo questa operazione - che ha chiuso anche l'unico punto jogging attivo in città - è però piombato il silenzio: VILLA PAMPHILI è abbandonata a se stessa senza alcun servizio a disposizione delle migliaia di utenti che vivono il parco in ogni momento della giornata e con ogni stagione. Chiediamo quindi all'Amministrazione Capitolina di trovare ed investire al più presto le risorse fisiche ed economiche, oltre ovviamente alla volontà politica, per mettere in sicurezza VILLA PAMPHILI, darle il lustro che merita e permettere a tutti i cittadini di usufruire di questo inestimabile polmone verde presente in città » .



Al raggiungimento di 2.500 firme la petizione verrà consegnata al sindaco di Roma Virginia Raggi, alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e all'assessore all'Ambiente Giuseppina Montanari.

Domenica 7 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA