Roma: viale della Moschea, finalmente i lavori ma li paga il Municipio

di Michele Galvani

Il Municipio si sostituisce al Campidoglio, trova 2,5 milioni di euro e finanzia i lavori per rifare viale della Moschea, la strada più dissestata della Capitale, al centro di mille polemiche per i limiti a 10 km/h. I lavori sono appena partiti, avranno una durata di 12, massimo 15 mesi, e saranno eseguiti in cinque porzioni. Si parte con 600.000 euro circa per il tratto fronte Aniene, poi si prosegue con via Pezzana, il tratto tra la rotatoria e viale Parioli, via Salvini e infine su viale della Moschea (verrà toccata anche...