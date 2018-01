Roma, il Comune porta gli studenti sui luoghi della foibe

Il Campidoglio, per la prossima primavera, sta organizzando per gli studenti delle scuole medie e superiori due viaggi della memoria. Il primo, nell'ambito di un progetto denominato «Il dramma del confine orientale tra foibe ed esodo» porterà i ragazzi, accompagnati dal sindaco Virginia Raggi, in Venezia Giulia, Istria e Pola, si terrà entro la prima metà di marzo (presumibilmente dal 12 al 15 marzo). Con il secondo, denominato «Storie di luoghi della memoria: Fossoli e il parco nazionale della pace», entro la seconda metà di aprile (date indicate 9-11 aprile) gli studenti potranno visitare Fossoli, Sant'Anna di Stazzema e Casale di Monte Sole Marzabotto. Cinquantadue gli studenti che parteciperanno a ognuno dei viaggi accompagnati da 13 docenti e da 35 tra testimoni rappresentanti delle associazioni e membri della delegazione. Il Campidoglio ha pubblicato l'avviso pubblico per raccogliere le manifestazione di interesse di agenzie di viaggi e tour operator a organizzare i due viaggi per una spesa massima complessiva di 95mila euro.

Sabato 20 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA