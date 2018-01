Roma, rivoluzione a via IV Novembre: addio agli storici sampietrini

di Lorenzo De Cicco

Sono sopravvissuti all'invasione delle truppe napoleoniche, ma non ai bisonti di metallo che ogni giorno spadroneggiano nel cuore della Città eterna. Gli storici sampietrini, i blocchetti di leucitite inventati sotto Papa Sisto V alla fine del Cinquecento, verranno smantellati e rimossi in un lungo tratto di via IV Novembre, la strada che da via Nazionale si snoda fino quasi a piazza Venezia, costeggiando la sede della rappresentanza italiana dell'Unione europea, ma anche Palazzo Valentini, che ospita gli uffici della Prefettura...