Roma, veleno per topi nella bottiglia d'acqua: grave un uomo

Avvelenato da un topicida probabilmente sciolto in una bottiglietta di acqua minerale. Un immigrato africano di 20 anni è stato ritrovato sabato scorso in fin di vita in un centro di accoglienza in zona Tiburtina, allestito dal Campidoglio in seguito all'ultima ondata di freddo. Un caso di avvelenamento, hanno diagnosticato poi i medici del Sandro Pertini, che hanno soccorso il giovane. L'intossicazione è stata procurata da una potente sostanza chimica usata per uccidere i topi, come hanno rivelato gli esami effettuati in...