Valmontone, deruba l'outlet e investe un vigilante per scappare: catturato dopo un mese

Deruba l'outlet di Valmontone e investe un addetto alla sicurezza: i carabinieri a distanza di un mese hanno arrestato un cittadino romeno di 35 anni con precedenti eseguendo così l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Velletri con l’accusa di rapina impropria.



I fatti risalgono allo scorso novembre, quando il malfattore, dopo essersi introdotto in un negozio del centro commerciale “Valmontone Outlet” e dopo aver rubato diversi capi di abbigliamento (per un valore complessivo di 650 euro), per riuscire a scappare investì un addetto alla vigilianza che cercò di fermarlo.



Immediate le indagine dei militari dell'Arma che grazie alla ricostruzione dell'addetto alla vigilianza e a quelle di altri suoi colleghi nonché tramite le immagini riprese dal sistema di sicurezza hanno potuto ricostruire la dinamica del furto e dell'incidente identificando il trentacinquenne romeno. I carabinieri della stazione di Valmontone in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Velletri, hanno pertanto richiesto il fermo di polizia giudiziaria del pubblico ministero poi applicato dal personale dagli agenti di polizia di Ciampino che hanno colto il malfattore di ritorno dalla Romania trovandolo in possesso di rotoli di carta di alluminio e nastro adesivo per pacchi, strumenti normalmente utilizzati per eludere i dispositivi antitaccheggio all’interno degli esercizi commerciali. Il malvivente è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli.

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:48



