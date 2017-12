CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'allarme lo ha dato via chat a un amico: «Ho paura. Sto in un albergo con un uomo che gira nudo nella stanza. Ho il terrore che mi faccia del male». Dal web la segnalazione è stata girata al 112. I carabinieri la notte di Natale hanno fermato così in un hotel in zona via XX Settembre un romano di 47 anni sospettato di aver abusato di una turista modenese di 27 anni. Si erano conosciuti poche ore prima alla stazione Termini. Lei era sola ed aveva accettato il passaggio in albergo dove l'uomo però si...