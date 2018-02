Turismo, Palombelli nuovo vice presidente di Unindustria

Fausto Palombelli è il nuovo vice presidente della sezione Industria del turismo e del tempo libero di Unindustria, eletto all'unanimità dal consiglio direttivo.



Palombelli, chief commercial officer di Aeroporti di Roma, è nato a Roma nel 1958. Laureato in Economia e Commercio all'università Luiss Guido Carli, il neo vice presidente si aggiunge a Massimo Milazzo, Serafino Lo Piano e Andrea D'Onofrio. Nominati quali nuovi consiglieri, inoltre, Marco Gilardi e Raffaele Pasquini. Tra i nuovi

componenti invitati permanenti del consiglio sirettivo: Valentina Picca, Carlo Marrai e Roberto Santori.



La sezione Industria del turismo e del tempo libero di Unindustria associa 130 aziende, per un totale di oltre 9000 dipendenti, che operano nei settori alberghiero, congressuale, termale, sportivo, balneare, della cultura e comprende Pco (professional congress organizer), Dmc (destination management company), tour operators, parchi a tema e del tempo libero. L'agenda dei lavori del consiglio allargato ha definito anche il programma delle attività della sezione per il 2018, con focus sul turismo medicale, expo Dubai 2020, partecipazione alle fiere internazionali ed iniziative iniziative di valorizzazione del territorio legate all'anno 2018, proclamato anno del cibo Italiano.

