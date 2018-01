Roma, donna aggredisce ad accettate l'agente durante lo sgombero dell'appartamento abusivo

di Raffaella Troili

Sgombero ad alto rischio questa mattina nel cuore di Tor Bella Monaca dove una signora, che occupa una casa in via dell'Archeologia 64, si è scagliata con un'accetta contro un agente della Polizia locale di Roma capitale e solo l'intervento fulmineo degli uomini della polizia ha impedito che l'uomo fosse colpito alla testa. Gli agenti erano appena entrati nello stabile, quando una donna, sulla tromba delle scale brandendo l'accetta è corsa verso un uomo dell'unità di supporto con l'intento di colpirlo. Per fortuna la polizia l'ha immediatamente disarmata, l'arma è stata sequestrata e la “signora” portata negli uffici di polizia e denunciata, tra l'altro anche perché anche lei “occupante senza titolo”, dunque abusiva.Tutto è nato durante un'operazione di sgombero ancora in corso di un appartamento già sequestrato dalla Polizia locale dell'Usdpa (unità supporto dipartimento politiche abitative) a fine luglio su disposizione della Procura di Roma.Con il supporto del Commissariato Casilino nuovo diretto dal dottor Pasquale Fiocco arrivato in forze in via dell'Archeologia con l'ausilio del reparto mobile che ha chiuso la zona con i blindati, gli agenti di Roma capitale sono tornati a mettere i sigilli all'appartamento occupato da padre, madre e figlio adulto, dal momento che già a luglio, il pomeriggio stesso, era stato rioccupato. L'operazione era stata diffusa spudoratamente sui social con un video da Forza Nuova che si era presa il merito di aver supportato la famiglia nel tornare a casa forzando i sigilli. Nelle immagini si vedono uomini forzare la porta e rientrare, seguono commenti di esultanza.La polizia di Roma capitale aveva in tempo reale avvisato il magistrato che ha disposto per questa mattina un nuovo blitz (articolo 321, primo comma, occupazione senza titolo). Aperta di nuovo la porta, in casa c'era solo il figlio, sono di nuovo in corso le operazioni per liberare l'appartamento. L'Ater ha messo a disposizione un camion e sei facchini per agevolare lo sgombero e consegnare così la casa al legittimo assegnatario.