Roma, esplosione nella notte in via Togliatti: distrutta cabina per fototessere

Esplosione nella notte sulla Togliatti, all'angolo con via Ascoli Satriano. Intorno alle 2, ignoti hanno fatto saltare con un grosso petardo una cabina di una macchinetta per fototessera distruggendola completamente. Nessuno è rimasto ferito. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Casilina e della stazione Tor tre Teste. Sul posto si sono recati anche gli artificieri per verificare la presenza di eventuali altri ordigni.

Venerdì 5 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:21



