Tevere, l'appello di Zingaretti: «Non sporchiamolo più»

«Non sporchiamolo». È l'appello lanciato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in occasione della visita ai lavori di manutenzione del Tevere, all'altezza dell'isola Tiberina. «C'è un tema di degrado, - ha aggiunto il governatore - e purtroppo anche di accoglienza di senzatetto, che non dipende da noi, che devono essere presi in carico, ovviamente, dai servizi sociali. Ma mi permetto di dire ai cittadini: ora vigiliamo tutti, perché, una cartaccia, una bottiglia, un falò, tutto quello che viene fatto di brutto poi viene ripagato con i soldi dei cittadini, perchè questi 2 mln e 130 mila euro che investiamo sono soldi dei cittadini, che pagano con le tasse, che noi mettiamo per la pulizia. Ma facciamo di tutto per avere, non solo a chiacchiere, ma anche nei fatti questa parte meravigliosa del pianeta terra, che è il Tevere, che entra in una città come Roma».

Lunedì 22 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA