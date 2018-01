Roma, febbre da saldi, negozi pieni nel mirino dei ladri: 4 arresti al Forum Termini

Febbre da saldi, negozi assediati non solo da clienti in cerca di affari ma anche dai ladri e borseggiatori che tentano di mimetizzarsi nella folla. Così i carabinieri hanno intensificato i controlli anche all’interno della galleria commerciale della stazione centrale, “Forum Termini”. E in meno di 24 ore, con l’accusa di furto aggravato, sono finite in manette 4 persone. Nel primo pomeriggio, allertati dal personale di un negozio di abbigliamento, i militari del comandante Aniello Schettino hanno bloccato un 60enne romano, un 40enne originario della provincia di Olbia e un 27enne romeno, tutti con precedenti, che stavano rubando. In serata, un 31enne georgiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver rubato in una profumeria.

I quattro ladri sono stati portati in caserma e trattenuti nelle celle di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Martedì 9 Gennaio 2018



