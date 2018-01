Roma, tentano di rubare un suv, ma vengono traditi dalla tecnologia: ladri sorpresi ancora dentro l'auto

È stata la stessa tecnologia, quella che volevano usare per compiere il reato, a far finire in manette due ladri d’auto. La notte scorsa, presso la sala operativa della questura di Roma, è giunta la segnalazione di un possibile furto di un Suv, segnalazione partita dal “satellitare” della stessa auto. Due pattuglie dei commissariati Salario e Villa Glori hanno raggiunto un parcheggio vicino piazza Buenos Aries e hanno trovato D.M. e D.P.L., entrambi romani, di 34 e 48 anni, ancora seduti dentro l’auto.



Uno dei due aveva iniziato a manomettere l’impianto elettrico con l’intenzione di istallare una centralina, poi sequestrata, che, bypassando i sistemi di sicurezza, avrebbe permesso ai ladri di avviare il veicolo. I due “topi d’auto” sono stai arrestati e condotti presso il commissariato Ponte Milvio; dagli accertamenti sull’identità è emerso che D.P.L. era ricercato perché deve scontare una pena agli arresti domiciliari di un anno per reati inerenti gli stupefacenti.

Mercoledì 17 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA