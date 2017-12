Roma, infastidito dai rumori tenta di infilzare un uomo con la sciabola

di Marco De Risi

Infastidito dai rumori che venivano dalla strada si è precipitato fuori di casa brandendo una sciabola. Con l'arma in pugno ha aggredito un giovane che per difendersi dai fendenti è caduto e ha sbattuto la testa ferendosi e finendo in ospedale. E' successo il pomeriggio di Santo Stefano su un tratto di via Bulzi, alla Borghesiana, periferia del Casilino. Se non fosse stato per il tempestivo intervento di una volante del 113, l’aggressore sarebbe riuscito a colpire la vittima anche con la sciabola e in modo grave.



«Ho visto una scena pazzesca - ha riferito un testimone -. Un uomo con la sciabola che inseguiva un ragazzo che si riparava fra le auto per evitare di essere colpito».



L’autore dell'aggressione è un romeno di 30 anni che abita con la famiglia proprio nella strada dove si è verificata la colluttazione. E’ stato portato al commissariato Casilino mentre il personale di un’ambulanza ha trasportato in ospedale il ragazzo ferito. Le sue condizioni non sarebbero gravi.



Il romeno, che al momemnto dell'aggressione era ubriaco, deve rispondere di lesioni e porto illegale di arma. La sciabola, che aveva una lama affiltia, è stata sequestrata dagli agenti. Lo straniero ha raccontato di averla comprata in un mercatino.

