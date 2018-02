Roma, supermercato bancomat dei banditi: 2 rapine a mano armata in tre giorni

di Marco De Risi

Un supermercato usato dai rapinatori come fosse un bancomat. Due colpi a mano armata in tre giorni. Stasera la seconda rapina. E’ il ”Leon” di via Portuense 717. Erano le 19 di oggi, quando hanno fatto irruzione due rapinatori che hanno puntato le armi contro i dipendenti ed i tanti clienti.

”State fermi, questa è una rapina”, ha gridato agli ostaggi un bandito. Poi i malviventi si sono avvicinati alle casse ed ha prelevato il contante prima di fuggire in sella ad uno scooter molto probabilmente rubato. La rapina è la fotocopia di quella avvenuta due giorni fa sempre nel tardo pomeriggio. Anche in quell’occasione i rapinatori erano in due ed hanno preteso dai cassieri i soldi dalle casse. La prima rapina è stata più cruenta. Un malvivente ha ferito alla testa un cliente colpendolo con il calcio della pistola. E’ la polizia ad occuparsi dell’inchiesta.

Venerdì 2 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA