Roma, all'Eur strada chiusa da 10 mesi: interrogazione alla Raggi

Strada al Torrino chiusa da dieci mesi. Il capogruppo di Fi in Campidoglio, Davide Bordoni, ha presentato un'interrogazione alla Raggi. « Da Aprile via Bonn, nel quartiere Torrino, dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco che hanno constatato un avvallamento del manto stradale, è stata interdetta alla circolazione delle auto », scrive il coordinatore romano di Fi . E' stato richiesto all'amministrazione comunale un'indagine specifica per verificare le reali condizioni della strada che collega viale Città d'Europa al Torrino alto.

« Il Consiglio del IX Municipio impegnava il presidente e la sua giunta a stanziare i fondi necessari all'interno del bilancio. Dopo dieci mesi la strada è ancora chiusa, e i fondi che servirebbero al ripristino della viabilità non sono stati ancora stanziati né dal Comune né tantomeno dal Municipio. Purtroppo siamo abituati all'inerzia dei 5 Stelle, che non riescono a gestire nemmeno queste emergenze circoscritte. Ho presentato una interrogazione alla sindaca e all'assessore competente per avere risposte su quali iniziative sono state attivate dagli uffici, e se dopo la commissione capitolina Lavori Pubblici e l'ordine del giorno presentato in Consiglio municipale intendano fare qualcosa » .

Giovedì 1 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:42



