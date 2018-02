Morte nella favela del Flaminio, gioiello della Roma abbandonata

di Claudio Strinati

Certi luoghi non muoiono solo in quanto edifici, ma possono diventare contenitori di morte veri e propri. Il caso, gravissimo in sé, riguarda lo stadio Flaminio di Roma, una grande opera d’arte firmata da Pier Luigi e Antonio Nervi ma anche un’opera pubblica per il valore che ha nel mondo dello sport. Il caso del Flaminio è sotto questo aspetto simbolico e genera una riflessione su quelle che possono essere le responsabilità delle amministrazioni pubbliche, a tutti i livelli, comunali e statali. Meditando su...