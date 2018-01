Spelacchio diventa un fotolibro che raccoglie i messaggi lasciati da romani e turisti

Spelacchio per sempre. Dopo le innumerevoli avventure che hanno avuto per protagonista il famigerato albero di piazza Venezia poteva forse mancare un libro? Certo che no: si intitola " WE❤SPELACCHIO " e per la precisione è un fotolibro realizzato con una selezione dei moltissimi biglietti che romani e non hanno lasciato sui rami rinsecchiti dell'abete rosso. L'autore è Leonardo Annese. Il volume sarà presentato il 19 gennaio alla libreria Caffé Letterario di via Ostiense 96. La raccolta fotografica viene narrata dallo stesso Spelacchio (Golena Edizioni 2018).

Sabato 13 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:19



