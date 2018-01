Smog a Roma, il Campidoglio: «Situazione critica per tre giorni»

Smog alle stelle a Roma. Secondo le previsioni di Arpa Lazio, la situazione della qualità dell'aria per i prossimi 3 giorni sarà «critica» con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti e conseguenti situazioni di rischio per bambini, donne in gravidanza, anziani, cardiopatici e più in generale per le persone che sono soggette a prolungate esposizioni all'aria. Per questo la giunta capitolina di Virginia Raggi, con un provvedimento del Dipartimento Tutela ambiente, ha emesso un avviso ai cittadini, chiedendo che «i soggetti a rischio evitino di esporsi prolungatamente nelle prossime 72 ore alle alte concentrazioni di inquinanti».



Da parte della cittadinanza, si legge nell'avviso, risulta necessario inoltre «attuare una serie di azioni volontarie, volte alla riduzione delle emissioni con l'obiettivo di contribuire a prevenire l'aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera». Il Campidoglio suggerisce dunque di «optare per l'uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l'impiego del veicolo privato a motore; utilizzare in modo condiviso l'automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling o car sharing); preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto ad (esempio il metano); adottare comportamenti di guida volti alla riduzione di emissioni inquinanti (ad esempio moderare la velocità, mantenere spento il motore se non necessario, curare la corretta manutenzione del veicolo); limitare l'orario di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell'aria negli uffici; optare per l'uso della bicicletta; preferire, ove possibile, spostamenti a piedi».

Marted├Č 23 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA