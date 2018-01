Smog a Roma, continua l'allerta: stop ai veicoli più inquinanti

TUTTI I DIVIETI - domenica 28 gennaio dalle 7.30 alle 20.30 non possono circolare ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 (a due, tre e quattro ruote, con motore a 2 e 4 tempi); autoveicoli a benzina PRE-EURO 1, EURO 1 ed EURO 2; autoveicoli diesel PRE-EURO 1, EURO 1 ed EURO 2 .

unedì 29 gennaio, sempre dalle 7.30 alle 20.30: ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 (a due, tre e quattro ruote, con motore a 2 e 4 tempi); autoveicoli a benzina EURO 2. Categorie che si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente (autoveicoli a benzina pre-Euro 1 ed Euro 1; autoveicoli diesel da pre-Euro 1 ad Euro 2). Gli impianti di riscaldamento, inoltre, non devono superare il 28 e 29 gennaio le temperature massime di 17-18 gradi, a seconda del tipo di edificio.

E' ancora alta l'allerta smog a Roma: oggi, domenica 28 gennaio, e domani, lunedì 29 gennaio, il Campidoglio ha stabilito il blocco dei veicoli più inquinanti. Fino alle 20.30 non potranno circolare nella fascia verde ciclomotori e motoveicoli euro 0 ed euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina e diesel euro 0, 1 e 2 ( LA FASCIA VERDE ).Astral Infomobilità, inoltre segnala banchi di nebbia sulla Roma-Fiumicino tra l’allacciamento con la Roma-Tarquinia e lo svincolo per il Raccordo Anulare.Torna, come ogni domenica, la pedonalizzazione su via dei Fori Imperiali: sono deviate le linee n2, 51, 75, 85, 87 e 118. Per la partita Roma-Sampdoria alle 20,45 all'Olimpico sono previste deviazioni del trasporto pubblico.Infine, dalle ore 9 alle 19 circa, per consentire la manifestazione "Festa Sant'Antonio Abate" è chiusa al traffico via Nomentana, nel tratto via I Maggio e via Monte Circeo. La linea 337 in entrambe le direzioni devia in via Nomentana Bis, via Tor Sant'Antonio e via Nomentana.