Roma, Smog: domenica ecologica con l’iniziativa “nuovi alberi”

Oggi a Roma, in concomitanza con la domenica ecologica e il blocco della circolazione «il Campidoglio ha rilanciato l’iniziativa di piantumazione di nuovi alberi in città chiamata «alberi per il futuro», racconta in un video postato su Fb dal parco Carlo Marzano l’assessore all’Ambiente Pinuccia. «Stiamo di nuovo procedendo alla piantumazione di alberi - spiega Montanari - Fino a 2021 vogliamo rilanciare la forestazione di Roma perché gli alberi costituiscono un importante contributo alla qualità dell’aria. Siamo fortemente impegnati non solo nella manutenzione degli esistenti ma anche nella piantumazione di alberi che svolgono una funzione fondamentale per il futuro dei nostri figli e delle generazioni future». Le altre aree in cui è prevista la stessa iniziativa sono: via Pirandello, viale Gino Cervi, Parco Bonafede.

Domenica 11 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:08



