Roma, Sicurezza, furti in isola ecologica e spaccio: 4 arresti

Gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno arrestato G.I., 45 anni romeno, colpito da un ordine di esecuzione della Procura di Roma per il quale deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi per alcuni furti e rapine; condanne emesse dal 2001 al 2011. Gli investigatori sono arrivati all’uomo nell’ambito di un’indagine per estorsione; lo stesso romeno aveva costretto un 63enne, con violenze e minacce, a consegnargli cospicue somme di denaro.



Mentre gli uomini del Reparto Volanti hanno arrestato sempre ieri M.G. 43 anni, C.I. 54 anni e G.C. 37 anni, tutti cittadini romeni, per furto aggravato; nello specifico venivano sorpresi a rubare ferro e rame da un’isola ecologica gestita dall’Ama. Mentre gli agenti del commissariato Casilino hanno fermato in serata V.V.D., 19 anni romeno, per detenzione ai fini di spaccio di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato bloccato su via Camassei, a Tor Bella Monaca, veniva fermato con 43 involucri di cocaina.

Marted├Č 30 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02



