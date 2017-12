Roma, si sente male in palestra: muore dopo 2 ore a casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA TRAGEDIA Accusa dei forti dolori al petto mentre si allena al Vigor Sporting Center, viene soccorso in palestra dall'ambulanza e muore due ore dopo nella sua abitazione a Colli Aniene. E' accaduto giovedì scorso. Ora la famiglia di Valerio Gazzelloni, il giovane di 38 anni stroncato da un infarto, vuole far luce su quanto accaduto. Del caso sono stati informati i carabinieri della stazione Prenestina, che in queste ore stanno raccogliendo le informazioni necessarie a ricostruire quello che è successo e se le procedure...